Milan-Sanremo: le Britannique Tom Pidcock, outsider, confirme que Pogacar est le grand favori, «tout le monde va le regarder»

Vainqueur des Strade Bianche, Tom Pidcock a démontré sa belle forme même si deux chutes ont eu raison de ses ambitions à Tirreno-Adriatico.

« C’est l’une des courses les plus ennuyeuses de l’année, et en même temps l’une des plus excitantes », a commenté Tom Pidcock, 23 ans. « Vous vous traînez sur 200 km, puis il y a encore 100 km, mais c’est aussi ce qui la rend si belle. Et c’est un Monument, cela compte toujours. On peut mettre les Strade Bianche au même niveau. Milan-Sanremo n’est peut-être pas la plus belle, mais cette course a une histoire tellement riche. La remporter, c’est un cran au-dessus. Je veux absolument la gagner un jour, même si je me rends compte qu’il est très difficile de la mettre sur son palmarès. Je pense que son parcours est révélateur. Le Poggio ne ment pas, vous savez où vous en êtes et Tadej est le grand favori. »