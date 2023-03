La trêve hivernale est terminée au Circuit de Spa-Francorchamps: découvrez le calendrier complet des courses

« Journées de roulage, de test, événements sportifs, courses, championnats mondiaux, le calendrier de la saison offre une grande diversité d’activité et des événements de qualité », se réjouit Amaury Bertholomé, le directeur général du circuit. « Une saison en piste au Circuit de Spa-Francorchamps, ce sont 220 jours de roulage et autant d’occasions de venir profiter, le plus souvent gratuitement ou à des prix totalement démocratiques, de moments exceptionnels en famille ou entre amis. Ce sont aussi 24 week-ends d’évènements sportifs. » Amaury Bertholomé, le directeur général du circuit de Spa-Francorchamps. - F.H.

Quatre roues, deux roues, des championnats mondiaux, des organisations locales, des événements populaires avec le public au centre de l’attention du Circuit de Spa-Francorchamps et des organisateurs. Et cette saison est particulière pour de nombreux événements : 75 ans pour les Crowdstrike 24 Hours of Spa-Francorchamps, 30 ans pour les Spa Six Hours, 25 ans pour les Hankook 25 Hours Fun Cup…

« Dès la fin avril, le public pourra profiter de nos nouvelles infrastructures d’accueil et de la vue extraordinaire qu’offrent la nouvelle tribune et les gradins en Endurance, dans la descente de La Source vers l’Eau rouge », reprend le directeur général. « Je me réjouis de la reprise de la saison et de la participation du Circuit aux retombées économiques de la région, tant à travers ses investissements dans les infrastructures que des activités qui s’y déroulent et à sa participation à l’attractivité touristique de la région pour tous les secteurs d’activités concernés. »

Le Circuit de Spa-Francorchamps, c’est une piste dédiée aux sports moteur, son ADN mais également un site unique qui fait toute sa particularité et son charme, niché au cœur de la forêt ardennaise. Il permet de profiter d’une balade dans les bois ou d’une visite guidée qui fait la part belle à la découverte des coulisses du Circuit et de son histoire. Le calendrier des courses 1-2 avril : Les Brûleurs de Gommes 8-9 avril : Porsche Club Francorchamps Days 27-29 avril : WEC – Totalenergies 6h of Spa-Francorchamps 5-7 mai : Hankook 12h Spa-Francorchamps 12-14 mai : Spa Classic 20-21 mai : Franco Fun Festival 26-28 mai : International GT Open 2-4 juin : Spa Euro Race 11 juin : Spa Italia 16-18 juin : 24h Spa EWC Motos 29 juin-2 juillet : Crowdstrike 24 Hours of Spa 7-9 juillet : Spa Summer Classic 14-16 juillet : Hankook 25 Hours VW Fun Cup 28-30 juillet : Formula 1 Belgian Grand Prix 12-13 août : Biker’S Festival 19-20 août : Bug Show 27 août : 6 Heures Moto 10 septembre : Spa Asia 15-17 septembre : Ferrari Challenge Europe & UK 22-24 septembre : ELMS-4 Hours of Spa-Francorchamps 28 septembre-1er octobre : Spa Six Hours 6-8 octobre : Super Spa 13-15 octobre : Spa Racing Festival