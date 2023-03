Franc succès des contes coquins à Champs (Bertogne) où le prochain événement se tiendra le 22 avril

Une salle superbement décorée aux couleurs de la Saint-Valentin, avec son champagne et ses chocolats. Une salle comble ce samedi 11 février à Champs pour écouter Sophie Didier nous conter fleurette, mais les fleurs ont porté les vrais noms de la chair et des sens, le tout décoré de poésie et d’humour. Il y a eu le subtil détour du chemin du Chaperon Rouge, l’exil infernal d’un neveu libertin par son oncle curé, les rendez-vous galants ouverts à toutes les aventures, et tant d’autres surprises pour les yeux et les oreilles. Et les jeunes filles n’y sont pas nécessairement fragiles et naïves.

Sophie Didier les a comblés par sa belle voix, son sens de la répartie et son contact très franc avec un public ravi. Son complice Raphaël au clavier a rythmé avec malice et brio les paroles de la conteuse. Une superbe soirée où les seuls déçus étaient les absents !