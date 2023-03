Run rail bike de la Molignée: peu de monde dans la boue molignarde

Seulement 21 duos et 3 solos ont pris le départ du Run Rail Bike de la Molignée à Sommière ce dimanche. « On a eu moins de monde cette année », confirme Julie Léonard, du syndicat d’initiative d’Onhaye. « Une des explications, c’est sans doute l’absence des draisines puisque le Ravel était fermé à cause d’un récent éboulement. C’est un côté fun que les gens recherchent aussi et qui était moins présent cette année. »

Le parcours modifié proposait 20km de VTT, 7,5 de trail et à nouveau 10 de VTT. « C’était plutôt technique, surtout avec la boue bien présente sur le parcours. La météo n’était pas des plus idéales, mais les gens ont pris du plaisir et étaient très satisfaits. » Au niveau des résultats (à retrouver sur Ultratiming.be), Pierre Delcour et Sylvain Denis l’emportent chez les hommes. En mixte, les premiers sont Katja Malfliet et Dieter Stockx (2h18.19) et en solo, c’est Pierre Delobbe qui s’est imposé. (A.A)