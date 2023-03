Super Mario à l’honneur à Nismes

Mario est un personnage de jeu vidéo devenu la mascotte de Nintendo, facilement reconnaissable à sa moustache, à sa salopette bleue, à ses gants blancs et à sa casquette rouge marquée d’un M inscrit dans un cercle blanc. Le 5 avril prochain, un nouveau film le mettant en scène sortira dans les salles.

Dans les années 1980, Mario Segale donne son prénom « Mario » à la star de son nouveau jeu vidéo qui remplace le personnage apparu dans le jeu Donkey Kong, sous le nom de Jumpman. Depuis 1985, c’est la série à succès des Super Mario qui a fait de lui un phénomène mondial et l’un des personnages emblématiques du jeu vidéo. Ces jeux vidéo mettent en scène Mario bien sûr mais aussi très souvent, son frère Luigi et son antagoniste Bowser. Les jeux de la série Super Mario ont joué un rôle important dans l’évolution du jeu de plates-formes, dont ils renouvellent régulièrement les codes. Super Mario Bros est resté pendant vingt-trois ans le jeu le plus vendu, avec plus de 40 millions de cartouches écoulées.