Du théâtre wallon pour entamer le millénaire à Walcourt

Quatre années jubilaires étalées sur cinq ans se dessinent à Walcourt. Dans l’attente de ces années fastes, les membres du clergé de la paroisse Saint-Materne, les Gardiens de la Vierge, le comité de la Marche militaire Notre-Dame de Walcourt et l’asbl « Les Passeurs des Remparts » ont constitué, avec le soutien de la Ville de Walcourt, du Centre culturel et de l’Office du tourisme ; le Comité « Walcourt 2025-2029 » pour célébrer dignement ces anniversaires et récolter les fonds nécessaires.

La première organisation de cette nouvelle association sera une pièce de théâtre en wallon en collaboration avec la troupe « Les djon chats » de Vodecée, le samedi 25 mars à 20 h, à la salle des fêtes de l’Ecole Fondamentale Autonome de la Communauté française (rue des Bergeries, Walcourt).