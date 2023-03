Une semaine de congé:trois tournois de tennis gagnés pour Mai-Ly Froment

Mai-Ly vit dans un appartement sur le campus avec sa maman. Avec un seul regret : « la séparation avec mon papa, ma petite nièce Eva et mes copines Chloé, Serena, Inaya et Mayla ». Elle se lève tous les jours à 6 h 30 : « J’entre sur le Campus scolaire à 8h pour les cours généraux. Juste avant le midi, j’ai souvent une heure de tennis et ou de fitness ; l’après-midi, je suis les cours d’anglais et d’espagnol renforcés ». Ensuite, elle se livre à sa passion : « J’ai de nouveau tennis et fitness jusqu’à 19 h tous les jours, mercredi compris et parfois le samedi matin »