Cassiopée et ses 5 agneaux

En 2022, la brebis Cassiopée avait donné naissance à trois agneaux et à nouveau elle était gestante. Mme Christelle Denamur, l’une des responsables, précise : « Depuis plusieurs semaines nous la regardions grossir et attendions impatiemment la venue des bébés. »

A 16 heures, tout le monde était né : trois femelles et deux mâles. Cassiopée essaie de pousser tous ses jeunes vers le pis et chacun a pu têter, mais l’opération ne pourra pas se faire naturellement : « J’ai distribué du colostrum et j’installé la famille dans un box individuel avec une lampe chauffante. Cassiopée ne pourra pas les nourrir tous les cinq ! » Madame Denamur, son compagnon et des bénévoles vont donc se succéder pour les biberonner en complément du lait maternel. « Il va falloir supplémenter tout ce petit monde pendant plusieurs mois, je lance donc un appel aux dons pour payer le lait et les soins ».