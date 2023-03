Gros succès pour «Le Liégeois de l’Année» 2022 de La Meuse: les votes sont prolongés jusqu’à dimanche minuit

Face à ce succès jamais vu, nous avons donc décidé de prolonger la période pour voter pour vos nominés préférés. Initialement, cela devait être jusqu’à ce jeudi minuit. Ce sera finalement jusqu’à ce dimanche minuit ! Il vous reste donc quatre jours complets pour apporter votre soutien à celles et ceux qui, à vos yeux, ont fait rayonner Liège durant l’année 2022.

Rappelons le concept : cinq catégories, quatre nominés par catégories et un vainqueur pour chacune. Ces vainqueurs de catégories sont choisis uniquement via vos votes. Si certains candidats se détachent dans certains domaines, c’est par contre plus serré dans d’autres. La dernière ligne droite s’annonce palpitante !