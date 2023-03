« Rage » : Emilienne Flagothier brûle le patriarchat au Théâtre National

Fini de faire semblant de rien en entendant « t’es super mignonne » dans la rue. Stop au patron qui se permet des « ma belle ». Halte à l’inconnu dans le métro qui frôle les fesses trop légèrement pour en être sûre. L’impunité doit changer de camp, clame Emilienne Flagothier dans sa nouvelle pièce enflammée « Rage ».

À 30 ans, cette metteuse en scène écoféministe radicale laisse exploser sa colère la scène du Théâtre National dans une réalisation méticuleuse quant au choix des mots et au travail sur le corps. « Nous devons apprendre à cultiver notre colère. Elle fait partie de notre instinct de survie. (…) Mais pour l’instant, là, tout de suite, y a un furieux besoin de s’émanciper. Y a comme une envie de violence. De démesure? Y a plus envie d’expliquer de manière saine et constructive. Plus envie de construire un discours convaincant. Plus envie d’utiliser des mots », déclare l’artiste. « Parce que même pour réagir à des situations ultraviolentes, on nous dicte encore comment bien faire. Et ben Nan ! ! ! Prout ! ! ! Prout prout prout dans ta gueule ! ! ! Je fais comme je peux et comme je veux et là j’ai envie de te cracher dessus. Ça sort comme ça sort. »