Les Marines d’Ostende se forment aux Lacs de l’Eau d’Heure

Nous sommes habitués à la silhouette sympathique du Crocodile Rouge, qui balade les touristes sur les eaux de la Plate Taille pendant la belle saison. Mais quand ce crocodile est au repos, un autre étrange « animal » prend sa place. Début mars 2023, mise à l’eau de l’ADEPS à Froidchapelle, un groupe de militaires de la Marine s’affaire autour d’un long engin jaune, le REMUS.

Ce drone autonome de détection et de classification des contacts sous-marins est là chaque hiver depuis quelques années. Mais cette fois, ce n’est plus pour un entraînement mais pour une formation. Depuis 2023, la Navy Academy à Ostende a décidé de former les futurs opérateurs francophones sur notre grand lac. Le REMUS est destiné à détecter et à classifier les contacts sous-marins pour des profondeurs entre 3 et 100 mètres. C’est à l’aide de son impressionnant sonar qu’il réalise sa cartographie sous-marine. Il lui sert aux opérations de lutte anti-mines en eaux peu profondes ; protection des routes portuaires et des approches ; établir des cartes hydrographiques, etc.