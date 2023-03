Il vole des produits de beauté à Liège pour subvenir à ses besoins et financer sa consommation de stupéfiants

Mercredi, un toxicomane d’une petite vingtaine d’années, sans domicile fixe, a été déféré au parquet de Liège.

La veille, il avait été interpellé pour avoir volé des produits de beauté et autres cosmétiques dans un magasin de l’hyper-centre de Liège. L’homme était déjà connu et identifié pour deux autres vols similaires. Deux des magasins régulièrement visités sont le « Carrefour Market » et le « Kruidvat » du centre-ville.