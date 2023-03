Karel Geraerts réagit au forfait de Yorbe Vertessen contre Berlin: «C’est une mauvaise nouvelle mais il y a toujours des solutions»

Karel Geraerts poursuit en mettant en garde ses troupes : elles ne sont pas favorites, quand bien même l’Union Berlin n’a plus gagné depuis quatre rencontres. « Pour moi, cela reste une excellente équipe. Certes elle avait perdu contre le Bayern Munich (NDLR : 3-0 le 26 février) mais je trouve qu’elle avait été très costaude. Et ce week-end contre Wolfsburg (NDLR : 1-1), elle a mis un pressing incroyable durant les premières minutes. Il y a encore beaucoup d’énergie dans cette équipe, et c’est cela la clé. »

Le coach saint-gillois s’est également réjoui de l’engouement que suscite cette rencontre auprès des supporters unionistes. « C’est magnifique de pouvoir jouer devant un public plus nombreux que d’habitude à domicile. Mais le plus important n’est pas tant le nombre de fans que l’ambiance qu’ils mettront dans le stade. Et pour cela, il faut avoir une bonne synergie entre les joueurs et le public. Je compte sur eux. » Voilà le message lancé.