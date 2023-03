Après avoir été écartée des JT du week-end de RTL-TVI, Salima Belabbas revient avec une toute nouvelle émission (photo)

Le 15 janvier dernier, Salima Belabbas présentait son dernier journal télévisé sur RTL-TVI. « C’est la fin d’une magnifique aventure riche en émotion pour moi, j’en profite pour remercier chaleureusement tous mes collègues derrière et devant la caméra. Je veux aussi et surtout vous remercier du fond du cœur de m’avoir permis de vous accompagner durant tous ces week-ends durant près de 4 ans », expliquait la journaliste, très émue, au moment de dire au revoir pour la dernière fois aux téléspectateurs. Depuis, c’est Michaël Miraglia qui a repris les commandes des rendez-vous d’information du week-end de RTL.

Si Salima Belabbas était écartée du JT, elle n’a pas quitté la chaîne pour autant puisque la jeune femme sera très prochainement à la tête d’une toute nouvelle émission, « Notre Nature : la Belgique Sauvage ». « Salima Belabbas nous emmène découvrir la Belgique dans toute sa splendeur avec des images et des histoires inédites, qui vont à coup sûr vous pousser dehors, chaussures de randonnée aux pieds », prévient le communiqué de RTL, qui précise que Salima Belabbas sera accompagnée de Typh Barrow, la voix off du documentaire original « Notre Nature » et de Virginie Hess, journaliste spécialiste de la faune et la flore. « Du plus profond de la terre jusqu’aux confins du ciel. Des landes pourpres aux sombres forêts. Sous l’eau ou sur terre. Proies et prédateurs. Vivant seul ou par milliers. Un merveilleux monde sauvage se cache dans chaque recoin de notre pays. Aujourd’hui, le moment est venu de le découvrir. »