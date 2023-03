245 emplois perdus chez Avery Dennison Soignies: la direction s’exprime

L’entreprise sonégienne, qui conçoit et fabrique une grande variété de matériaux d’étiquetage et de matériaux fonctionnels, occupe actuellement 556 travailleurs. Avery Dennison a fait part, ce mercredi, de son intention de « spécialiser davantage ses sites de fabrication européens, de consolider et de concentrer ses activités de production sur des sites spécifiques et d’investir dans la modernisation de son usine de Soignies, en Belgique. »

Un certain nombre d’activités et de postes actuellement basés à Soignies seraient transférés vers d’autres sites en Belgique, en France, au Luxembourg et au Royaume-Uni. Ce qui, selon la direction, simplifierait les opérations à travers l’Europe et permettrait d’améliorer la productivité et la flexibilité de la fabrication. Dans ce cadre, la production basée à Soignies, tels que les étiquettes adhésives et les rubans adhésifs industriels, serait ainsi déplacée vers d’autres usines européennes.

Le redimensionnement proposé des opérations de Soignies aurait lieu progressivement et devrait être achevé d’ici la fin 2024 si l’intention devait se confirmer, suivi par des investissements dans l’automatisation et l’amélioration de l’efficacité énergétique au sein de l’usine de Soignies. « En conséquence, environ 245 postes seraient supprimés à Soignies. Le Conseil d’Entreprise a été informé et la consultation a démarré. Les travailleurs des sites ont également été informés, » précise la direction.

Pour justifier cette décision, la direction invoque la réalité du marché mondial et les conditions économiques, qui ont accéléré la nécessité d’optimiser davantage encore la structure de fabrication de l’entreprise et de conduire une modernisation et des gains d’efficacité supplémentaires. « Ces ajustements sont nécessaires pour assurer notre compétitivité à long terme et nous permettre de continuer à offrir un excellent portefeuille à nos clients, » indique notamment Li Wen, General Manager Graphics Solutions – EMENA.