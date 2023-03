Julia Vignali vous aide à ranger avec un livre, et bientôt à la télévision?: «J’ai imaginé un projet d’émission du genre ‘j’irai ranger chez vous’»

Julia Vignali vient de sortir un livre consacré au rangement. Avec « Adieu bordel ! », l’ancienne animatrice du « Meilleur Pâtissier » espère bien vous aider à faire de l’ordre chez vous. « Quand on range son chez-soi, on range sa tête. On y voit plus clair, cela fait du bien de savoir ce qu’on possède, ce qu’on n’a plus envie de posséder », nous explique celle qui aime avoir de l’ordre chez elle, sans pour autant être psychorigide : « Organisée ne veut pas dire chiante ! »

Et après le livre, pourquoi pas une émission de rangement ? « Figurez-vous que j’y pense depuis longtemps », confie Julia Vignali, en exclusivité à Ciné-Télé-Revue. « Un jour, j’ai loué une maison pour les vacances et je me suis mise à ranger les placards en désordre, et la propriétaire m’a remerciée ! J’ai donc imaginé un projet d’émission du genre ‘J’irai ranger chez vous’. C’est encore au stade de projet dans ma tête, mais je sens qu’il commence à y avoir des relais auprès des producteurs qui veulent en parler avec moi. »