Licenciements chez Avery Dennison Soignies: pour le député François Desquesnes, la Région wallonne doit se mobiliser pour «limiter les dégâts»

Ce mercredi matin, lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire, la direction du Site d’Avery Dennison à Soignies a fait part aux syndicats de son intention de procéder à un licenciement collectif de 245 travailleurs.

Lire aussi Avery Dennison à Soignies licencie 245 travailleurs! «La surprise est totale» pour Rico Zara, permanent CSC

Le député sonégien François Desquesnes s’est déclaré « abasourdi » suite à cette annonce. « C’est un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Je n’avais pas perçu d’élément avant-coureur. On a tous été secoués par la crise des prix de l’énergie. On peut s’imaginer que les entreprises sont bousculées mais arriver avec l’annonce d’une perte de 245 emplois alors qu’il y a eu des phases d’expansion avec le soutien des pouvoir publics, c’est surprenant. À Soignies, on s’est toujours mobilisé pour cette entreprise. Je me souviens avoir interpellé les ministres pour que les dossiers aillent plus vite. Je suis scié. À présent, il faut être combatifs et limiter les dégâts au maximum et demain voir quelles sont les conditions pour que l’entreprise puisse se redéployer, » a-t-il indiqué.