Gros coup dur pour INEOS Grenadiers: le Britannique Tom Pidcock forfait pour Milan-Sanremo!

« C’est une déception pour le coureur et l’équipe », a concédé Rod Ellingworth, le patron d’INEOS. « On a vu qu’il était en forme aux Strade Bianche et je savais combien il comptait faire bonne figure à Milan-Sanremo. Mais la santé de notre coureur est la priorité et il suivra les avis des médecins pour être sûr d’être à 100 % pour sa campagne des classiques ».