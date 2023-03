Fausto Masnada confiant pour le Giro: «Jumbo-Visma est comme le PSG, mais nous avons Remco Evenepoel comme diamant»

Remco Evenepoel poursuit sa préparation pour le Giro en Espagne. La semaine prochaine, le Belge sera du départ du Tour de Catalogne où il affrontera un certain Primoz Roglic, qui devrait être son principal adversaire au Tour d’Italie. Et le Slovène a déjà fait forte impression à Fausto Masnada, le coéquipier de Remco Evenepoel. « Il est en pleine forme. Quand nous sommes arrivés ici le 26 février, il était là. Quand on l’a vu, il était plus maigre que l’année dernière et je me suis dit : ’Putain, il est déjà affûté », a-t-il déclaré dans des propos relayés par le Nieuwsblad, avant d’évoquer le Tour de Catalogne.

« C’est aussi notre premier objectif. Roglic sera également présent et nous pourrons nous faire une idée de son comportement et de celui de son équipe. En fin de compte, il reste encore un peu plus d’un mois avant le Giro, mais nous pouvons déjà nous faire une idée », pousuit Masnada.