Stationnement à Verviers: peu de changement avant l’année prochaine

L’échéance se rapproche chaque jour un peu plus pour Verviers. Le 19 août de cette année, la Ville va reprendre la main sur le stationnement en voirie. Une bonne nouvelle, comme l’annonce l’échevin de la Mobilité Amaury Deltour, sauf qu’on ignore encore comment on va s’organiser.

Au micro de Vedia, ce mardi soir, il a donné plus d’indications. La solution définitive ne sera pas mise en place en août. On devrait en effet passer par une solution transitoire avant d’arriver à la définitive début 2024. Le but de l’échevin est de trouver une solution avant que le sujet ne devienne un enjeu électoral.