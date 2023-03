Voici Comment Vincent Kompany a fait de Burnley un club qui séduit toute l’Angleterre!

Burnley, la surprise de Vincent

18ème de la dernière édition de la Premier League, Burnley filait tout droit vers la Championship avec l’envie de retrouver au plus vite le chemin de la Premier League. Avec les départs de Nick Pope et de Maxwell Cornet durant l’été, le club était dans l’obligation de reconstruire un nouveau projet. Mais avec l’arrivée de Vincent Kompany et un mercato très axé sur la Jupiler Pro League, avec notamment les arrivées de Samuel Bastien, Josh Cullen, Manuel Benson ou encore Anass Zaroury, les Clarets réalisent une saison pour l’instant assez parfaite dans l’antichambre du football anglais. En effet, Burnley avait, dès la première journée du championnat, battu le record du nombre de passes réussies (506) dans un match de Championship. Au fil de la saison, Burnley a continué de bousculer ses standards en proposant un jeu de plus en plus opposé à son traditionnel « Kick and Rush ». Quasiment assurés d’accéder directement à la Premier League, les coéquipiers de Nathan Tella espèrent continuer leur belle aventure en FA Cup ce samedi face à Manchester City. Vainqueur de Fleetwood Town au tour précédent, c’est désormais Pep Guardiola et ses hommes qui se dressent sur la route de Vincent Kompany.