Le CHU de Charleroi met en service le premier robot de stimulation magnétique transcrânienne de Wallonie

Il s’agit du premier hôpital wallon à s’équiper d’une telle machine dont une septantaine d’exemplaires sont en fonction dans le monde. La TMS est une technique thérapeutique non invasive permettant d’éviter une prise de médication, voire une intervention chirurgicale conséquente. Elle s’effectue par la stimulation de zones précises du cerveau grâce à l’application sur la tête d’un champ magnétique transitoire qui va induire des courants électriques au niveau du cortex cérébral. Elle est capable ainsi de modifier transitoirement l’activité de la zone ciblée. Le service de Neurologie du CHU de Charleroi avait déjà ouvert un centre de stimulation cérébrale non-invasive afin d’optimiser le fonctionnement cérébral des patients pour des pathologies telles que : les AVC, les mouvements anormaux (ex : Parkinson), les problèmes cérébelleux (ex : ataxie, problème de coordination), la douleur et en particulier les migraines et les douleurs neuropathiques, les troubles de l’humeur, les acouphènes, les traumas médullaires, les pertes de mémoire...

Ces traitements innovants ayant donné des résultats probants, le CHU de Charleroi a souhaité passer à la vitesse supérieure en s’équipant du TMS-Cobot d’Axilum Robotics. Couplé au système de neuronavigation Localite (le CHU de Charleroi est le premier en Belgique à utiliser cette association) et à une bobine de stimulation compatible MagVenture, il permet d’automatiser ces séances tout en améliorant la sécurité, la précision et la répétabilité, l’opérateur étant libéré des tâches manuelles.