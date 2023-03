«Plusieurs centaines de logements sont présumés inoccupés à Namur»: la Ville intensifie la lutte

Depuis le 1er septembre 2022, les gestionnaires de réseau de distribution sont habilités à communiquer aux pouvoirs locaux les consommations d’eau et d’électricité inférieure à la consommation minimale fixée par le gouvernement wallon (15 m³ d’eau et 100 kW d’électricité par an).

« Maintenir inoccupé un immeuble ou une partie de bâtiment destiné au logement constitue dorénavant une infraction », insiste le ministre.