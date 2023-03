Test - Xiaomi 13 Series: la marque chinoise s’associe avec Leica et s’impose parmi les plus grands

Actuellement, la plupart des personnes qui veulent un smartphone de grande qualité se tournent soit vers l’iPhone, soit vers Samsung. Mais Xiaomi semble commencer à bousculer les tendances, surtout avec son nouveau trio de smartphones Xiaomi 13, Lite et Pro. Il nous a surtout été permis de tester le Xiaomi 13 Pro et c’est évidemment celui-là qui est le plus impressionnant. Son écran de 6,73 pouces est très confortable sans être trop imposant à notre goût et même s’il fait un certain poids avec ses 229g. Au premier contact, c’est surtout l’appareil photo qui choque. Il ressort fort par rapport à la coque, ce qui augmente sa surface dans la poche et l’incline une fois posé sur une table. Xiaomi indique également que la coque est waterproof.

Une fois allumé, le smartphone prouve directement qu’on a à faire avec un produit haut de gamme. Le combo processeur Snapdragon 8 Gen 2, dalle AMOLED, définition WQHD+ et taux de rafraîchissement qui s'adapte jusqu’à 120Hz rend l’utilisation très confortable, digne de ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché. Les images sont au top et la qualité d’une vidéo en streaming est irréprochable. Tout cela est combiné avec un son d’excellente facture. Et petit détail important : la sortie audio est en dessous du smartphone, au niveau de l’usb-c, ce qui évite tout étouffement par rapport à une sortie placée sur une des tranches de l’appareil quand on veut regarder une vidéo avec le téléphone en paysage.