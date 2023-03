Un rond-point bientôt créé au carrefour situé près du Point Chaud de Milmort: les travaux débutent ce 20 mars

Ces travaux seront réalisés en plusieurs phases permettant le maintien d’une circulation automobile qui se voudra locale, et ce, en concertation avec la police de Herstal, a annoncé la Ville.

Ce giratoire a pour but de limiter au maximum l’entrée des camions dans le village de Milmort, en donnant la possibilité aux poids lourds de faire demi-tour au bout de la route de Liers et en réalisant un effet de rétrécissement à l’entrée du village.

Des déviations

Les déviations et interdictions de stationner seront mises en place et adaptées en fonction des différentes phases et tronçons.