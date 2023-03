Nous avons assisté à un match de NBA à Washington DC: on vous raconte!

De passage à Washington pour le boulot, on profite de l’occasion pour assouvir un vieux rêve d’enfant : assister à un match de NBA, la ligue américaine de basket. Coup de chance : le seul soir où nous avons quartier libre, les Wizards jouent à la maison, contre les Detroit Pistons. Certainement pas la plus belle affiche dont on peut rêver, les Pistons barbotant dans le fond du classement et les « Sorciers » surnageant quelques coudées au-dessus, avec un ratio victoires-défaites négatif. Dans une chronique récente, le Washington Post, le quotidien de référence à D.C., s’est d’ailleurs montré plutôt cinglant envers son équipe locale. de videos Mais qu’à cela ne tienne : ce n’est pas tous les jours qu’on a l’occasion d’aller voir un match de basket, alors on fonce. Première étape : acheter les billets en ligne. Un jeu d’enfant. Sauf le prix des places : si vous voulez être bien placé devant le terrain, il faut aller puiser sur le compte épargne. Pour un match de cette envergure, les meilleures places peuvent atteindre facilement les quatre chiffres… Pour 1000 euros la place, vous êtes quasiment au bord du terrain. Quand ce sont des gros clubs qui comptent en leur sein d’énormes stars (Lakers, Warriors, etc.) les prix sont encore plus élevés. Et on ne parle même pas des playoffs ou des finales… Bref, on se rabat pour notre part sur une place à 100 dollars. Pas déçu : pour ce prix-là, on est plutôt bien placé et on voit très bien le terrain et les joueurs. Bonne opération, donc.

Deuxième étape : l’entrée dans le stade. Là aussi, un jeu d’enfant. Le personnel est hyperbienveillant et on passe comme une lettre à la poste. Sans oublier un petit tour par le « fan shop », histoire de s’offrir une casquette aux couleurs de l’équipe locale, pour le fun. Une fois à notre place, on constate avec étonnement que le stade est à moitié vide. Il se remplira rapidement, mais la ponctualité n’est pas la priorité des Américains. « Tout le monde arrive en retard pour voir les Wizards », résume la vendeuse de casquettes, un peu blasée. Tout de même : certains spectateurs arriveront carrément à la mi-temps !

19h tapantes. Les lumières s’éteignent, le speaker annonce les joueurs qui vont monter sur le terrain : Kriiiiiisssstapppps Pooooorziiiiingissss !!! Braaadleyyy Beeeeal !!! Les noms résonnent dans le stade pendant que les joueurs se présentent sur le terrain. Le volume de la musique est assourdissant, les lumières clignotent de partout, on plonge dans l’ambiance instantanément. Puis les lumières se rallument. Changement radical d’ambiance et pour cause : c’est l’heure de l’hymne national. On se lève, on retire son couvre-chef. Certains mettent la main sur le cœur et ferment les yeux. On ne rigole pas avec le drapeau.

Enfin, le match commence. Ce qui frappe, c’est le volume du son : la musique va fort et elle ne s’arrête pratiquement jamais. On se demande comment font les joueurs pour comprendre les instructions de leurs entraîneurs ! Sitôt qu’un coach demande un temps mort, voilà les danseuses des Wizards qui montent sur le terrain. En justaucorps très moulant, elles se dandinent plus ou moins lascivement sur des rythmes latinos. Un spectacle auquel on aura droit à plusieurs reprises, entre autres « shows » plutôt sympas et des concours divers. La règle : pas une seconde sans qu’il ne se passe quelque chose. Au prix où sont les places, les spectateurs n’ont pas le droit de s’ennuyer. Sur le terrain, les joueurs de Wizards se donnent à fond, tandis que les Pistons tirent la langue. Seul le Français Kylian Haynes tire son épingle du jeu. Les dunks de Bradley Beal mettent le public en transe, chaque panier à 3 points est salué par des applaudissements nourris. Quand les joueurs de l’équipe adverse doivent shooter des lancers francs, le public devient dingue : systématiquement, les joueurs se font huer par des milliers de personnes. C’est surprenant, presque humiliant. Tout est fait pour les déconcentrer. Mais les joueurs ainsi vilipendés restent parfaitement imperturbables. Les membres des deux équipes vont et viennent sur le terrain, au gré des remplacements et des systèmes de jeu mis en place. Amusant : certains joueurs font du vélo d’appartement sur le bord du terrain pour garder les jambes « chaudes ». Un détail qu’on ne voit jamais lorsqu’on regarde les matches à la télé. Mais si le spectacle est bel et bien sur le parquet, il est aussi dans le public, qui adore se voir passer sur l’écran géant. Quand la caméra se pose sur eux, les gens dansent, se déhanchent, font des grimaces, éclatent de rire, etc. C’est très sympa à observer, surtout quand la mascotte s’en mêle. « Passer sur le grand écran, c’est une consécration pour les vrais fans ! », nous explique notre voisin. On profite de la mi-temps pour aller chercher de quoi grignoter. On opte pour un pop-corn et un coca. On nous sert un seau – littéralement : un seau – de pop-corn… salé. Il y aurait là de quoi nourrir une famille entière pendant des semaines. Impossible d’en voir le bout. Quant au Coca, il fait un peu plus d’un demi-litre. Les Américains adorent les gros volumes. Comme le pop-corn, l’addition aussi est salée : 18 euros. Gloups. La soirée se poursuit comme elle a commencé : des dunks, des paniers à trois points, de la musique à fond, des danseuses sexy, des animations rigolotes, la mascotte qui fait son show. A propos de mascotte, saviez-vous que celles-ci gagnent très bien leur vie ? On ne connaît pas le salaire de la mascotte de G-Man, des Wiazards, mais on sait que celle des Nuggets de Denver touche pas loin de 625.000 euros par an, idem pour celle des Hawks d’Atlanta…