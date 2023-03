Le Bronco débarque en Europe

Il n’y en aura pas pour tout le monde (nombre limité), mais Ford a finalement décidé de commercialiser son Bronco en Europe. Surnommé GOAT (chèvre en anglais, mais surtout acronyme de Goes Over Any Terrain) en raison de ses étonnantes capacités de franchissement, le Bronco dispose d’une transmission intégrale à gammes courte et longue, ainsi que sept modes de conduite différents. Sous le capot, rien d’électrique, mais un V6 2.7 EcoBoost de 335 ch. Il sera proposé en version Outer Banks et Badlands.

Pas du chiqué

S’inscrivant pleinement dans la lignée du modèle originel apparu en 1966, le nouveau Bronco dispose d’un toit rigide amovible et, plus étonnant, de quatre portières tout aussi amovibles, comme sur la Jeep Wrangler. Surfaces lavables, points d’ancrage partout pour fixer le matériel d’expédition, lignes taillées à la serpe : ce 4x4 pur et dur en « jette » un maximum, et ce n’est pas du chiqué.