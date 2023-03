«Il a sniffé son premier rail avec Johnny Hallyday et Claude Brasseur»: voici comment Pierre Palmade a découvert la cocaïne

Lire aussi «Il est important pour moi de vous informer…»: Muriel Robin sort pour la première fois du silence depuis l’affaire Pierre Palmade

Nos témoins ont également évoqué la façon dont Pierre Palmade est tombé dans le piège de la drogue. Mais à quel moment exact a-t-il basculé ? Une de nos sources en Belgique connaît la vérité et ce qu’il nous révèle est pour le moins… stupéfiant. « Je sais avec qui il a sniffé son premier rail », nous confie ainsi notre informateur. « C’était à Paris, lors d’une soirée avec Johnny et Claude Brasseur. Ils avaient passé la nuit en boîte. Le lendemain, Pierre m’a expliqué, tout enthousiaste, qu’avec la coke, on restait frais, que l’alcool n’avait aucun effet et qu’on pouvait faire la fête jusqu’au bout de la nuit. C’est donc comme ça que Pierre a tiré son premier rail. Claude Brasseur, c’était de notoriété, sniffait pour tenir jusqu’au lendemain matin. Mais lui savait s’arrêter, tout comme Johnny. Ce qui ne sera pas le cas de Pierre. » Le début d’un engrenage infernal dont il ne sortira jamais. « En même pas un an, il est passé de 1 à 6 grammes par soir. Il avait à peine fini de jouer qu’on arrivait au restaurant et qu’il allait aux toilettes pour prendre une ligne. Et parfois, il en avait déjà pris avant. »