Une enquête sur un dealer conduit à de multiples arrestations à Auderghem

Lors de l'observation du domicile de ce dernier à Auderghem, les inspecteurs ont vu deux personnes entrer dans la maison puis en ressortir un peu plus tard. Ces deux personnes étaient déjà connues des services de police pour des délits liés à la drogue, entre autres. Le contrôle a révélé que l'un d'entre eux était en possession de stupéfiants.

Quelques instants plus tard, les inspecteurs ont vu une nouvelle personne se présenter à la résidence et la quitter peu après. Il a été interpellé et était également en possession de marihuana.