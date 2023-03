Le Kia EV9 va vous étonner

Le grand frère de l’EV6 est en approche, et sa présentation officielle est annoncée pour le 28 mars prochain. Long de près de 5 mètres, il peut accueillir jusqu’à sept occupants sur trois rangées de sièges. Les Mercedes EQB et EQS SUV ne seront donc plus les seuls SUV électriques à sept places disponible sur le marché. Les premières photos laissent apparaître un look plutôt massif et carré, avec une face arrière qui rappelle fortement le design Volvo.

Sièges pivotants

Kia ne révèle aucune information sur la mécanique embarquée ni sur l’autonomie, mais dévoile une modularité originale de l’habitacle. L’EV9 dispose ainsi de sièges pivotants en deuxième rangée pour permettre aux passagers d’interagir avec ceux de la troisième rangée. Quant aux occupants installés tout à l’arrière, ils bénéficieront de porte-gobelets et de prises de recharge pour appareils mobiles, histoire de rendre le voyage encore plus agréable.