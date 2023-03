Une nouvelle mobilisation pour Divine N’Sunda est prévue à Chastre ce 16 mars

Une rencontre prévue avec Nicole de Moor

« La demande du comité de soutien de rencontrer Nicole de Moor, Secrétaire d’État à l’asile et à la migration, a été entendue et un rendez-vous a été fixé au lundi 20 mars en son cabinet », explique Julie, membre du comité de soutien à Divine. Lors de cette rencontre, le comité rendra également la pétition lancée il y a plusieurs semaines, et qui a déjà récolté plus de 9000 signatures.