La BMW i5 sera aussi disponible en version M

Elle n’arrivera qu’en octobre prochain, mais BMW a déjà annoncé que la huitième génération de Série 5 sera disponible en version entièrement électrique (i5), y compris dans une déclinaison M Performance. Cette offre sera complétée par des versions hybrides rechargeables, mais aussi équipées de moteurs essence et diesel dotés de la technologie hybride 48V.

Construite exclusivement en Allemagne

Cette nouvelle BMW Série 5 sera construite exclusivement dans l'usine BMW de Dingolfing. Cette unité située en Basse-Bavière est le plus grand site d’assemblage de la société en Europe. La production de la nouvelle Série 5 débutera l'année même où l'usine fêtera ses 50 ans de fabrication de modèles BMW. Les voitures de la marque sortent en effet des chaînes de Dingolfing depuis 1973, et son portefeuille actuel comprend les Série 7 et Série 8, ainsi que l’iX.