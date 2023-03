Kévin Di Mase, qui a tué sauvagement Jean-Manuel Lange à Charleroi en 2020, est-il d’abord un meurtrier ou un voleur?

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il aura fallu 3 heures de délibération au jury pour répondre aux 11 questions qui circonscrivent la responsabilité pénale de Kévin Di Mase dans la mort de Jean-Manuel Lange, le 5 juillet 2020, et dans l’utilisation de ses cartes bancaires. Il s’agissait de choisir entre le Kévin Di Mase cocaïnomane et toujours en besoin d’argent pour assouvir son addiction, prêt à tuer si nécessaire pour un portefeuille et une carte bancaire et un Kévin Di Mase, emporté par la colère suite aux confidences de Jean-Manuel lui annonçant avoir tué des enfants lors d’expéditions militaires…