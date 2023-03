Événement surprise de clôture pour la fin de Luminescences au Zoo d’Amnéville

Pour cette occasion, les organisateurs souhaitent illuminer l’hiver en Moselle et offrir aux visiteurs un voyage nocturne enchanté au cœur du zoo. Le pari est réussi. Ce succès, ils ont envie de le partager avec les visiteurs en organisant un événement surprise de clôture. Le rendez-vous est donc donné au public du 31 mars au 2 avril pour fêter tous ensemble la fin de Luminescences.

Le festival Luminescences a depuis son lancement connu un franc succès auprès des visiteurs et abonnés. Après cinq mois, la magie opère toujours et les 10.000 lanternes et guirlandes lumineuses continuent d’émerveiller à tel point qu’ils prévoient de dépasser le cap de 100.000 visiteurs.