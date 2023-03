La commune de Forest approuve son budget 2023: «On aurait pu espérer mieux en cette période de crise»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour son budget 2023, la commune explique qu’elle continue de faire face aux conséquences des crises sanitaire et énergétique. « La volonté du collège forestois est de placer le service aux citoyens au cœur des préoccupations tout en respectant ses engagements visant à retrouver l’équilibre budgétaire à l’horizon 2024. Les recettes sont structurellement faibles à Forest et bien en deçà de la moyenne régionale, permettant aujourd’hui difficilement d’assurer l’ensemble des services essentiels, tout en poursuivant les investissements nécessaires dans les infrastructures et dans l’espace public. »