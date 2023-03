Le festival de showcases EMERGE! débarque le 14 avril à l’Eden pour la toute première fois

Lire aussi Du 17 au 19 mars, l’Eden accueillera Hip-Hop A6000, le championnat de danse carolo organisé par Temps Danses Urbaines

EMERGE! est un nouveau type de festival qui s’adresse aux mélomanes, aux curieux et aux professionnels du secteur. Car c’est aussi l’opportunité de rencontrer ces structures (Eden, Five Oh !, Magma, Odessa – Maison d’artistes, Peter Verstraelen Agency, [PIAS]) qui accompagnent, soutiennent, produisent les nouveaux talents de demain. Une astucieuse collaboration qui donne naissance à une occasion unique en Wallonie de partir à la rencontre de la prochaine génération de stars de la musique. « Avec EMERGE !, nous avons voulu mettre en avant une des plus belles facettes de notre métier : défricher de nouvelles pépites musicales et en faire profiter chacun : qu’on soit mélomane, professionnel ou juste avide de nouvelles découvertes », commente Nathalie De Lattre, programmatrice en musiques actuelles de l’Eden. « Ce festival de showcases est l’occasion pour le Centre Culturel de Charleroi de renforcer sa position dans le secteur musical wallon, à l’instar du Trix en Région flamande avec We Are Open, ou du Fifty Lab, en Région bruxelloise. »