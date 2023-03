Les créations de Zéphir Busine réalisées pour les verreries de Boussu sont exposées à Bruxelles

Zéphir Busine (1916 – 1976) est connu comme peintre, mais il a aussi été un designer s’illustrant dans des univers aussi variés que la verrerie, le mobilier, les vitraux, les objets liturgiques ou encore la tapisserie.

Un talent multiforme et secret

Un vase de Zéphir Busine. Manufacture de Boussu, ca.1965. - J. Desmenez

Verres à apéritif, manufacture de Boussu, 1960. - Georges Vercheval

Cloche à fromage, manufacture de Boussu, 1960. - G. Vercheval

Parmi les moments forts de l’exposition, on note le passage de Zéphir Busine par les verreries de Boussu. Là, il a donné vie à une vingtaine de séries aux lignes pures et intemporelles qui ne vont pas sans rappeler la touche scandinave, commente le musée. On note aussi sa collaboration avec l’architecte Jacques Dupuis dans la création de pièces de mobilier d’exception et l’empreinte laissée à l’Expo 58.

Mobilier de salle à manger, 1949. - S.B.

Boucle de ceinture en forme de cheval, réalisée par la Céramique de Dour, 1947. - J. Desmenez

Zéphir Busine ( en collaboration avec G. Boulmant): vitraux de la gare de Mons, 1954. - J-D Busine

Le commissaire de l’exposition n’est autre que le petit-fils de l’artiste, Sylvain Busine, qui a fouillé dans l’atelier et les cartons de ce grand-père qu’il n’a pas connu pour mettre sous les projecteurs les multiples facettes de son talent multidisiciplinaire, gardé secret. Un ouvrage, fruit des études et des recherches de Sylvain Busine, est édité à l’occasion de l’exposition.

Zéphir Busine en 1965. - D.R.

« Si Zéphir Busine et ses œuvres picturales ont leur place dans bien des collections en Belgique, tant muséales que privées, son œuvre multidisciplinaire reste trop souvent méconnue. Mettre à l’honneur ce type de profil créatif entre dans les ambitions du Design Museum Brussels dont l’une des missions est de participer à l’écriture et la valorisation de l’histoire du design en Belgique », expose l’institution bruxelloise.