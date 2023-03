«Par besoin d’argent», trois hommes tentent de faire passer de la drogue à l’aéroport de Bruxelles

Le troisième est de nationalité chilienne. Il avait atterri le 19 novembre et revenait de Madrid avec dans ses valises, pas moins de sept kilogrammes de cocaïne dissimulés dans des emballages alimentaires. Il a déclaré aux agents avoir besoin d’argent pour financer ses études et acheter de la nourriture pour sa mère et lui. Selon son avocat, il est infecté par le VIH et suit un traitement coûteux.