«Le consommateur peut demander un remboursement en espèces»: elle pensait faire une affaire, mais cette maman belge à très vite regretté son achat...

La mère de famille ne comprend pas. « Le défaut se situe dans la période de garantie légale et ils ont encore ce casque dans leur gamme. Ne sont-ils pas obligés de nous fournir un exemplaire de remplacement ? », s’interroge-t-elle.

Comme le suppose Ilse Sauwens, lorsqu’un bien présente un défaut durant le délai légal de la garantie, le vendeur doit le réparer ou le remplacer. « Si cela n’est pas possible parce que le bien n’est plus disponible, le consommateur peut demander un remboursement en espèces. Un bon d’achat peut être proposé, mais le consommateur n’est pas obligé de l’accepter », précise le SPF Économie.

De plus, dans le cas où le modèle du casque ne serait plus disponible et qu’il existe un autre modèle même au prix plus élevé, le vendeur peut proposer un remplacement et demander la différence au client. Une proposition que le client peut refuser s’il le souhaite.