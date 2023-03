Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un étrange calme plat qui règne ce mercredi sur le site de l’ancienne usine Mactac. Alors que les travailleurs du shift de l’après-midi arrivent au compte-gouttes, certains se rassemblent quelques minutes, le temps d’essayer de digérer l’information autour d’une cigarette. « On ne sait pas encore grand-chose, on a une réunion à l’instant, » nous explique un petit groupe d’entre eux. « Franchement, ce n’est pas évident. Ce n’est gai pour personne, que l’on soit concerné ou non… On verra la suite. »

Fabian Caci, représentant FGTB, y travaille depuis 26 ans. C’est la 5ème restructuration qu’il vit. « Tout le monde est sous le choc. Ils coupent 50% de l’emploi, c’est énorme. Je vois des gens silencieux. Il n’y a pas encore de colère, contrairement à ce que j’ai déjà vécu, et cela prouve la soudaineté de l’annonce et l’incompréhension. Personne ne s’attendait à vivre une situation aussi grave.» Ni aussi rapide.