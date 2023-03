Eva, 3 ans, s’endort avec le nez qui coule et ne se réveille plus jamais: «Je me serais attendue à voir des signes plus graves»

Le 11 juin de l’année dernière, la petite Eva, 3 ans, s’endort chez sa grand-mère aux alentours de 20h. Hormis, le nez qui coule un peu, la petite semble « en bonne santé » et « normale », a expliqué la famille à nos confrères du Mirror.

Mais le lendemain matin, son frère de cinq ans retrouve la fillette baignant dans son vomi. Il alerte alors sa grand-mère et son tuteur Shaun Casey qui s’empresse de lui administrer un massage cardiaque. La bouche de la petite fille est remplie de vomi et de sang… Hélas, malgré l’intervention de la famille et des secours, son décès sera constaté à son arrivée à l’hôpital.