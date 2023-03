VIDÉO. L’association qui promeut l’esprit viking, les Enfants de Rollon, débarque à Canteleu

Ils réfléchissent également à motoriser leur troisième embarcation, une réplique en miniature d’un bateau scandinave plus vaste racheté à une troupe de théâtre, qu’un compagnon du devoir avait fabriqué pour le décor de leur pièce. Surtout, les Enfants de Rollon envisagent d’expérimenter leur projet de village viking. « Un vrai village immersif avec des échoppes, de l’artisanat, un chantier naval, un stand de tir à l’arc, de lancer de haches, des maisons d’apparence traditionnelle à l’extérieur mais tout confort à l’intérieur, et d’autres sans confort pour les plus motivés. Il y aura aussi des cérémonies, une taverne, un restaurant, un potager aussi, où on explique pourquoi les Vikings cultivaient tel ou tel légume. On proposera aux gens d’intégrer un équipage », déroule Ludovic Garnier.

Le « chant du loup »

« Ici, on testera et on verra ce qui attire du monde ou pas, pour le futur village. » Ce village est plus orienté vers le divertissement, à la différence du parc historique d’Ornavik, près de Caen. Jusqu’ici le site retenu pour le projet final, porté par plusieurs partenaires, se situait aux abords du lac de Bédanne, mais depuis, le préfet a décidé qu’il accueillerait l’aire de grand passage. Les Enfants de Rollon sont dans l’expectative. En attendant, le « chant du loup », le nom donné à leur nouveau quartier général en référence à la signification du nom de Canteleu et à l’animal très présent dans la mythologie nordique, sera inauguré fin avril 2023 et ouvert au public le week-end du 3 et 4 juin, à l’occasion de la foire à tout du quartier.