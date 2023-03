Cyclisme – Les nouveautés du BXL TOUR sous la loupe

Pour rappel, le parcours – identique à celui des dernières éditions – de 40km traversera huit communes de la capitale. Ce dernier permet aux cyclistes d’en (re)découvrir quelques lieux symboliques dans des conditions privilégiées. Cette course cycliste est ouverte à tous. En effet, trois catégories sont disponibles, la Master, la Cyclo et la Ride, apparue l’an dernier avec une distance de 32 km à parcourir en mode balade, cette catégorie ne dispose pas de classement et est ouverte aux vélos électriques. Pour pimenter la course un segment « sprint » de 1500m sera installé sur l’avenue du Parc Royal, entre le Parvis Notre Dame et les Serres Royales de Laeken. Le temps sera automatiquement chronométré pour les catégories Master et Cyclo, donnant lieu à un classement spécifique.

Changements notables

Plusieurs nouveautés sont au programme de cette édition 2023.