Figure importante du folklore athois, Bernard Depotte est décédé

« Rénovation du Cortège pleure l’un des siens. Un de ses membres fondateurs. Bernard Depotte est décédé entouré de sa si chère famille hier soir. Bernard, tout le monde le connaît à Ath. D’une gentillesse extrême, toujours le mot pour rire. Bernard était un amoureux. De sa famille avant tout. De sa ville et de son folklore ensuite », a commenté l’asbl. « Bernard était le sage de Rénovation du Cortège. Quand Bernard parlait, tout le monde se taisait et écoutait. Mais surtout Bernard n’avait que des amis à Réno. Personne ne pouvait se fâcher avec lui. Merci pour tout ce que tu as fait pour Rénovation, pour le Cortège, pour ta ville. Nous te promettons que nous allons tout faire pour suivre le chemin que tu as tracé. Tu vas nous manquer Bernard ».