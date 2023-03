Une haie arrachée illégalement dans un champ à Rèves, Mathieu Perin fulmine: «La compensation sera bien plus importante, et aux frais du coupable»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le bourgmestre des Bons Villers tient à préserver la faune et la flore de sa commune, et il le fait avec rigueur ! Il y a quelques jours, Mathieu Perin est monté au créneau à cause d’un arrachage de haie, dans le champ d’un agriculteur, à Rèves.

« La Commune n’a jamais donné d’autorisation pour l’abattage de cette haie », affirme le bourgmestre.