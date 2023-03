Un Roumain cambriole des maisons à Yvoir pour ensuite revendre les bijoux

L’homme se trouvait en état de récidive générale. Dans son jugement, le tribunal a notamment tenu compte des antécédents du prévenu, déjà connu pour vol qualifié en Roumanie et en Belgique, qui démontrent une persistance dans une délinquance spécifique, organisée et itinérante. Bien qu’il était dans les conditions pour bénéficier du sursis, le tribunal ne lui a pas accordé, afin d’éviter toute banalisation des faits commis.

Des bijoux revendus

L’homme était impliqué, avec deux autres personnes, dans un vol avec effraction dans une habitation de la rue Charlemagne, à Godinne (Yvoir), le 4 août 2018. Du matériel informatique, un appareil photo et une chaîne en or ont été dérobés. Cette même matinée, deux tentatives de vol ont également lieu dans une autre rue du même village. L’enquête a par ailleurs permis de relier ces faits à deux autres vols de bijoux et de matériel informatique commis à Yvoir les 18 et 31 janvier 2018.