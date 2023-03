Trois gendarmes en urgence absolue et une personne tuée dans l’explosion d’une maison en France (photo)

Trois autres gendarmes qui sont intervenus pour extraire leurs camarades de la maison ont été plus légèrement blessés, selon elle.

Odeurs d’essence

L’homme, âgé de 38 ans, était « très défavorablement connu des services de police », a poursuivi le procureur.

Il devait être interpellé pour des menaces et outrages au personnel pénitentiaire, car il était sous régime probatoire.

« Attendait-il les gendarmes ? Avait-il prévu de se suicider en tuant des gendarmes ? Nous ignorons pour l’heure les circonstances exactes de cette explosion mais il y avait a priori des odeurs d’essence (lors de l’explosion). Le toit de la maison est entièrement détruit », a précisé M. Neveu.

« Cet individu avait proféré la veille des menaces à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique relevant du ministère de la Justice. À leur arrivée sur place, les gendarmes interpellent le mis en cause et remarquent alors une très forte odeur d’essence. Une violente explosion s’en suit, embrasant l’habitation », a indiqué de son côté la préfecture de l’Allier.

Une enquête pour « tentative d’homicide sur personne dépositaire de l’autorité publique » a été confiée à la section de recherches de gendarmerie de Clermont-Ferrand.

Le Service départemental d’incendie et de secours de l’Allier (SDIS 03) a déployé 57 hommes et 27 véhicules. La Gendarmerie a dépêché 13 militaires supplémentaires et des moyens de police technique et scientifique étaient en cours d’acheminement dans l’après-midi.