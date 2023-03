Procès des attentats à Bruxelles: la conductrice du métro qui venait en sens inverse a agi «en mode automatique»

Après un bref moment dans la lune qui s’avérera salvateur, Mme Bulinckx s’est mise en route depuis Arts-Loi en direction de Maelbeek. « Au moment de mon départ, je voyais mon collègue (le métro à Maelbeek, les stations étant particulièrement proches, NDLR) et deux-trois secondes après, c’est devenu tout noir. » Immédiatement, elle sait que le choc et le bruit ne sont en rien normaux. « J’ai pris mon talkie pour appeler le dispatching, les mains tremblantes et puis je suis passée en mode automatique », a-t-elle raconté. Après avoir prévenu ses collègues, dernier contact avant la saturation du réseau, elle est sortie du métro pour couper le courant et fixer les pinces de mise à la terre. Devant elle, à trente mètres, le sol était jonché de débris, de corps, le métro était « ouvert comme un chou-fleur », il était impossible que sa rame poursuive sa route.

Elle se décide alors à faire évacuer son véhicule, s’assure que ses clients vont bien. Un collègue et son père, également ancien de la Stib, se trouvent dans sa rame et l’aident à faire sortir en sécurité les centaines de passagers. Deux autres collègues dispatcheurs les rejoignent à la fin de l’évacuation, après avoir entendu qui étaient les deux conducteurs concernés, elle et Christian Delhasse, qui témoignera juste à sa suite.

De retour à la surface, à Arts-Loi, le mode automatique s’éteint et Cindy s’effondre. « J’avais très mal à la nuque. Avec l’adrénaline, je ne me suis pas rendu compte que mes vertèbres s’étaient déplacées dans l’explosion », a-t-elle expliqué, alors qu’elle souffre toujours aujourd’hui d’un manque de mobilité du côté gauche.

Ce n’est pas le seul de ses maux. Sept ans plus tard, elle souffre d’insomnies, d’anxiété, de troubles émotionnels, de mémoire, de tension. Elle ne peut plus prendre le métro. « La dernière fois, j’ai essayé entre Delta et Pétillon, c’est deux stations, je suis sortie en vomissant. » Toujours employée à la Stib, après plusieurs postes testés, elle dit avoir également subi du harcèlement moral de la part de collègues qui ne comprenaient pas ce qu’elle avait vécu.