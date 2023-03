L’annonce des licenciements chez Avery Dennison est «brutale et inacceptable», réagit la FGTB

La FGTB du Centre s’indigne, dans un communiqué, du plan proposé par la direction et « exige » une marche arrière. « Un tel licenciement collectif est tout simplement inacceptable au regard de la conjoncture économique actuelle », estime le syndicat socialiste. « D’autant plus qu’Avery Dennison a déjà traversé de nombreuses difficultés dont une récente restructuration avec la perte de 220 emplois entre juin 2020 et juin 2021. »

« La direction prévoit de transformer le site de Soignies en un site spécialisé dans les produits de flocage et de décoration à haute valeur ajoutée », poursuit la FGTB. « Elle compte automatiser et moderniser l’outil afin de le rendre encore plus performant et rentable. »