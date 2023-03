«C'est tout simplement inacceptable»: un client se plaint après avoir acheté son repas au magasin et suscite la polémique, «arrachez-les et mangez-les!»

Gary, un client d’un magasin britannique a acheté un poulet à l’ail et aux herbes à Waitrose mais s’est plaint d’une plume trouvée sur l’animal mort. Sur les réseaux sociaux, il a déclaré être « habitué aux produits de grande qualité de Waitrose Mais j'ai récemment été déçu par la mauvaise préparation du poulet entier que j'ai acheté ».

Rapidement, des commentaires se moque de son comportement. Il poursuit : « Des plumes étaient encore présentes sur les ailes et les pattes. À mon avis, c'est non seulement contraire à l'hygiène, mais tout simplement inacceptable. Je m'attends à ce que les plumes soient complètement retirées du poulet, d'autant plus qu'il est déjà assaisonné et prêt à être cuisiné. Je suis très déçu ».